MasterChef Boşnak Mantısı tarifi! En güzel Boşnak Mantısı tarifi! Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı için malzemeler!

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Boşnak Mantısı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı nedir? Boşnak Mantısı nasıl yapılır, Boşnak Mantısı yapılırken nelere dikkat edilir?

BOŞNAK MANTISI MALZEMELERİ

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Hamuru için:

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar un

İçi için:

200 gr kıyma

1 adet ufak soğan

7-8 dal maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Öncelikle yumurta, sıvıyağ ve suyu derin bir kapta karıştırın. Üzerine tuz ekleyin ve yavaşça un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 10-15 dakika dinlendirin. Bu sırada iç harcı hazırlayın. Soğanı rendeleyin, maydanozu ince doğrayın. Kıymayı, tuzu ve karabiberi ekleyin, iyice karıştırın. Hamuru 4 eşit parçaya bölün. Her parçayı tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Sonra bu açılan parçaları üst üste koyun ve olabildiğince ince bir şekilde açın. Ardından kibrit kutusu büyüklüğünde kareler kesin.

Her kareye iç harçtan koyun. İki ucu sıkıca kapatın ve pide şeklinde kapalı hale getirin. Hazırladığınız börekleri yağlanmış bir tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.