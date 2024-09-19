Üye Girişi
Haberler

MasterChef Boşnak Mantısı tarifi! En güzel Boşnak Mantısı tarifi! Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı için malzemeler!

MasterChef Boşnak Mantısı tarifi! En güzel Boşnak Mantısı tarifi! Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı için malzemeler!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Boşnak Mantısı hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Boşnak Mantısı hazırladı. Peki, Boşnak Mantısı tarifi nedir? Boşnak Mantısı nasıl yapılır? Boşnak Mantısı nedir?

Balkan Mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Boşnak Mantısı aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Boşnak Mantısı tarifi nasıl yapılır? Boşnak Mantısı nedir? Boşnak Mantısı nasıl yapılır, Boşnak Mantısı yapılırken nelere dikkat edilir?

BOŞNAK MANTISI MALZEMELERİ

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Hamuru için:

1 adet yumurta

2 çorba kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Yeteri kadar un

İçi için:

200 gr kıyma

1 adet ufak soğan

7-8 dal maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

  • Öncelikle yumurta, sıvıyağ ve suyu derin bir kapta karıştırın. Üzerine tuz ekleyin ve yavaşça un ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 10-15 dakika dinlendirin. Bu sırada iç harcı hazırlayın. Soğanı rendeleyin, maydanozu ince doğrayın. Kıymayı, tuzu ve karabiberi ekleyin, iyice karıştırın. Hamuru 4 eşit parçaya bölün. Her parçayı tatlı tabağı büyüklüğünde açın. Sonra bu açılan parçaları üst üste koyun ve olabildiğince ince bir şekilde açın. Ardından kibrit kutusu büyüklüğünde kareler kesin.
  • Her kareye iç harçtan koyun. İki ucu sıkıca kapatın ve pide şeklinde kapalı hale getirin. Hazırladığınız börekleri yağlanmış bir tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 185 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

Soğuk Haber MasterChef MasterChef Türkiye Magazin Yaşam

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi

31 Mart'ta yüzde 45'le seçilen belediye başkanına siyasi yasak

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

 Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir

Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Bizim için yok hükmündesin
8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef eleme adayları kim? 19 Eylül Perşembe bugün kim potaya gitti? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Eylül Sarıçam, Kozan, Pozantı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 19-20 Eylül Karatay, Cihanbeyli, Sarayönü su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 19 Eylül Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Eylül Çankaya, Elmadağ, Gölbaşı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Pljeskavica Ajvar tarifi! En güzel Pljeskavica Ajvar tarifi! Pljeskavica Ajvar tarifi nasıl yapılır? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Kumluca, Kemer 19-20 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR KAYSERİSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! TS Kayserispor maçı nereden izlenir? MasterChef Begova Corba tarifi! En güzel Begova Corba tarifi! Begova Corba tarifi nasıl yapılır? Begova Corba için malzemeler! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 19 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? MasterChef Patatnik tarifi! En güzel Patatnik tarifi! Patatnik tarifi nasıl yapılır? Patatnik için malzemeler!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });