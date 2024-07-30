MasterChef Beyza kimdir? 2024 MasterChef Beyza kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Beyza kimdir? MasterChef 2024 Beyza kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Beyza Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

23 yaşında olan Beyza Aydın aslen Konyalıdır. Ancak, Fransa'dan gelerek MasterChef Türkiye'ye katıldı.