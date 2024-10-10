MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Batuhan şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede?

Masterchef Batuhan yarıştığı dönemde olduğu gibi yarışma sonrasında da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Peki, MasterChef Batuhan kimdir? Batuhan ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Batuhan şimdi ne yapıyor?

MASTERCHEF BATUHAN KİMDİR?

Batuhan Bayır, yarıştığı sezonda yarışmayı 5.olarak bitirdi. Masterchef Batuhan Bayır, 25 yaşında. Batuhan Bayır, yarıştığı sezonda 4-5 yıldır profesyonel mutfakta çalıştığını söylemişti. Masterchef Batuhan, YouTube kanalında da yemek ile ilgili içerikler üretti.

BATUHAN NE ZAMAN YARIŞTI, ŞAMPİYON OLDU MU?

Batuhan Bayır 2019 sezonunda yarıştı ve yarışmayı 5. olarak tamamladı.



BATUHAN ŞİMDİ NE YAPIYOR?

YouTube kanalında da yemek ile ilgili içerikler üretiyor. Bayır, 2021 yılında ilk kez Aşkın Tarifi dizisinde rol almıştır.