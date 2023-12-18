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MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu

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MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Dilara, Barbaros, Esra ve Batuhan arasında yapılan eleme oyununda en az oyu alarak hayallerine veda eden isim Dilara oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Dilara, Batuhan, Barbaros ve Esra arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı oyunun sonunda elenen isim Dilara oldu.

GECENİN BİRİNCİSİ BARBAROS OLDU

Yarışmacılar ilk etapta bıldırcın ve börülce kullanarak en yaratıcı ve lezzetli yemekleri yapmaya çalıştı. İlk oyununun sonunda Barbaros ilk turu 1. olarak bitirirken en düşük puanı alan Dilara oldu. Yarışmacılar 2. turda Danilo Şef'in Canele ismindeki tatlısı yapmaya çalıştı. Gecenin sonunda ise Barbaros 35, Batuhan 37,5, Esra 36, Dilara ise 31,5 puan alarak finale günler kala MasterChef All Star hayallerine veda etti.

MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu

DİLARA: YARIŞMADA KİMSENİN HAKKINI YEMEDİM, KENDİMLE GURUR DUYUYORUM

Masterchef'in dokuzuncusu olarak veda eden Dilara "İnandığım bir şey var, gerçekten hayatta nasibin neyse onu yaşarsın. Başarılı olmaya gönül vermiş insanın nerede ne şartlarda çalıştığı fark etmez. Bu hikaye bitti, yeni bir hikaye başlayacak. Daha gidecek yolum, yapacak tabaklarım olduğunu biliyordum. Aynı zamanda yoruldum. Yarışma süreci boyunca kimsenin hakkını yemedim, kimsenin üzerine oynamadım. Ben kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

MasterChef All Star'a veda eden yarışmacı Dilara oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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