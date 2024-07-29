MasterChef 2024 yarışmacıları isimleri! 2024 MasterChef yarışmacıları kimler, isimleri ne?

Masterchef 2024 yarışmacıları isimleri! Masterchef 2024 kadrosu belli oldu. Masterchef 2024 yarışmacıları isimleri jüri oylamaları sonucu ana kadroya katılanlar olarak netleşti. 2024 Masterchef yarışmacıları kimler oldu, tamamı liste olarak merak ediliyor. Peki, MasterChef 2024 yarışmacıları isimleri ne? İşte 2024 MasterChef yarışmacıları...

2024 MASTERCHEF YARIŞMACILARI KİMLER, İSİMLERİ NE?

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Ezgi

Masterchef ana kadroya giren isimler belli oldu. 2024 Masterchef böylelikle resmen başlamış oldu.

MASTERCHEF FİNAL NE ZAMAN OLACAK?

Masterchef'in ne zaman biteceği belirsizliğini koruyor. Geçmiş sezonlara göre tahminler yarışmanın 7 Ocak 2025 tarihinde biteceği yönünde.

Masterchef bu sezon 14 Haziran 2024 tarihinde başladı. Geçen sezon da yine 14 Haziran 2023 tarihinde başlayan Masterchef 2023 sezonu, 7 Ocak 2024 tarihinde final yapmıştı.

Masterchef 2024 sezonunun da yine bu tarihlerde gelecek yıl final yapacağı tahmin ediliyor.