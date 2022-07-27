Masterchef 2022 Şirin kimdir? Şirin Sadegzade kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

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Masterchef 2022 Şirin kimdir? Şirin Sadegzade kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef 2022 Şirin kimdir? Şirin Sadegzade kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef yeni sezonu başlarken izleyiciler bu yıl yarışan yarışmacıları merak ediyor. Bugünkü yarışan yarışmacılar arasında Şirin Sadegzade geliyor. Peki, Masterchef 2022 Şirin Sadegzade kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte detaylar...

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Masterchef 2022 yarışmacıları kimlerdir merak ediliyor. Peki, Masterchef 2022 Şirin Sadegzade kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şirin Sadegzade ana kadroya kaldı mı? Şirin Sadegzade üst tura geçti mi?

Masterchef 2022 Şirin kimdir? Şirin Sadegzade kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

ŞİRİN SADEGZADE KİMDİR?

Şirin Sadegzade 22 yaşında ve yarışmaya İran'dan katılıyor. Prikoloji bölümünde okuyan Şirin Sadegzade Masterchef ilk turu başarıyla geçmişti. İlk turda Mehmet şef hayır oyu vermişti, diğer şefler 2 evet vermişti. Şirin Sadegzade bugün 27 Temmuz Çarşamba Masterchef 2. turda yarışıyor. Bugün en iyi Alluciye yemeğini yapan 3. tura yükselecek.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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