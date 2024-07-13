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MasterChef 2. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

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TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Masterchef'te ilk elemeler bitti. İlgiliyle takip edilen programın tüm detayları merak edildi. MasterChef 2. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen programı Masterchef'te ilk elemeler bitti. İlgiliyle takip edilen programın tüm detayları merak edildi. MasterChef ilk yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF HAKKINDA

İlk bölüm yayın tarihi: 1 Eylül 2018 (Türkiye)

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezon itibarıyla Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

MASTERCHEF İLK YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2024 ilk yarışmacısı Zeynep oldu.

MASTERCHEF İKİNCİ YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 2024'ün ana karosunun 2. yarışmacısı bu akşam belli olacak.

Osman Demir
Osman Demir
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