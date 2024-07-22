Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? BELLİ OLDU! Masterchef kim kazandı?

Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? Masterchef ana kadroya giren 10. yarışmacı belli oluyor. Peki, Masterchef 10. yarışmacı kim oldu? Daha önce 9 yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazanmıştı. İşte Masterchef'te ana kadroya giren 10. isim haberimizde!

MASTERCHEF 10. YARIŞMACI KİM OLDU?

Masterchef'te daha önceki yarışmalarda 9 isim ana kadroya girmeye hak kazanmıştı. Ana kadroya giren isimler şu şekildedir:

Zeynep

Hakan

Onur

Ümmühan

Deniz

Çağlar

Serhat

Alper

Ayşe

Bu akşam bir isim daha ana kadroya gidecek. Bu akşamki ana kadroya girecek yarışmacı Masterchef'in bu sezonki ana kadroya giren 10. yarışmacısı olacak.

MASTERCHEF ANA KADRO KAÇ KİŞİDEN OLUŞACAK?

Masterchef'in ana kadrosunda 18 kişi olacak. Şu anda Masterchef ana kadrosunda 9 yarışmacı yer almaktadır. Masterchef ana kadroya 9 yeni yarışmacı daha jüri oylarıyla katılacak ve ana kadro tamamlanmış olacak. Masterchef ana kadronun tamamlanmasıyla artık yeni sezon resmen başlamış olacak.