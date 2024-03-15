Maruf Alaca kimdir? CHP Erzurum Karayazı Belediye Başkan Adayı Maruf Alaca kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayı ise Maruf Alaca. Maruf Alaca nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MARUF ALACA KİMDİR?

Maruf Alaca 31 Mart 2024 yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.