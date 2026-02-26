Marketten alınan ekmeği suya tuttu! Çıkan sonuç tüyler ürpertici
Bir vatandaş, market ekmeği ile ev yapımı ekmeğe su testi yaptı. Market ekmeğinin ıslansa da tıpkı bir plastik gibi hiç parçalanmadığı görüldü. Vatandaş o anları kamerayla kaydetti.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, bir vatandaşın marketten aldığı ekmeği suyun altına tutarak test ettiği anlar büyük yankı uyandırdı.
MARKET EKMEĞİ, SUDA PARÇALANMADI
Suyun altında bekletilen ekmeğin parçalanmak yerine plastik gibi esnek bir yapıya bürünmesi, izleyenler arasında gıda güvenliği tartışmalarını başlattı.
Görüntülerde, ev yapımı ekmeğin suda hızla dağıldığı görülürken market ekmeğinin bütünlüğünü koruması dikkat çekti.
Kaynak: Haberler.com