Mark Zuckerberg Kaliforniya'dan taşınmayacak: Meta milyarder vergisi için anlaşma yaptı

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BBC'nin haberine göre, Meta, Kaliforniya'da gündemdeki milyarder vergisi nedeniyle eyaletten taşınmayı değerlendiren kurucu ortağı Mark Zuckerberg ile bir anlaşma yaptı.

Anlaşma, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak gösterilen Zuckerberg'e, yüksek bir vergi faturasını ödemesi gerekirse Meta'nın kontrolünü kaybetmeden şirket hisselerini satabilme imkânı veriyor.

Servet vergisi tasarısı, net serveti 1 milyar doları (yaklaşık 750 milyon sterlin) aşan eyalet sakinlerinden tek seferlik yüzde 5 vergi alınmasını öngörüyor. Tasarı henüz yasalaşmadı; Kaliforniyalılar 3 Kasım'da sandığa gidecek.

Zuckerberg, anlaşmayı Meta bünyesindeki özel bir komiteyle yaptı. Şirket, müzakerelerin "zorlu" geçtiğini ve "birkaç noktada çekişmeli" olduğunu açıkladı.

Forbes'un milyarderler listesine göre 226 milyar dolarlık servete sahip olan Zuckerberg, yönetim kuruluna öngörülebilir gelecekte şirkette kalmayı planladığını, ancak asıl ikametgâhını Kaliforniya dışına taşımayı değerlendirdiğini söylemişti. Evini satışa çıkarmasının şirket çalışanları arasında dikkat çekeceğini ve yönetim için soru işaretleri doğuracağını belirtmişti.

Meta'daki özel komite, Zuckerberg'in liderlik rolünde ve Kaliforniya'da kalmasını, şirketi genel merkezden yönetmesi açısından "kritik derecede önemli" buldu. Komite, teknoloji sektörünün eşi görülmemiş bir rekabet döneminden geçtiğini vurguladı.

Teknoloji devlerinin çoğuna ev sahipliği yapan Kaliforniya'da, Americans for Tax Fairness grubuna göre yaklaşık 225 milyarder yaşıyor.

Kaynak: BBC