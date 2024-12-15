Marianna Yerasimosu'un yaptığı araştırmaya göre Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilmiştir.

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Marianna Yerasimosu'un yaptığı araştırmaya göre Evliya Çrlebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilmiştir. sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Marianna Yerasimosu'un yaptığı araştırmaya göre Evliya Çelebi'nin 10 ciltlik Seyahatname'sinde en fazla hangi yiyecek çeşidinden bahsedilmiştir.

MARİANNA YERASİMOSU'UN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE EVLİYA ÇRLEBİ'NİN 10 CİLTLİK SEYAHATNAME'SİNDE EN FAZLA HANGİ YİYECEK ÇEŞİDİNDEN BAHSEDİLMİŞTİR.

A: Meyveler

B: Baharatlar

C: Deniz ürünleri

D: Çorbalar

Cevap: A