Haberler

Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, alkol alırken aralarında tartışma çıkan 3 arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 3 arkadaştan biri olay yerinde öldü, yaralanan 2 kişi de hastanede tedaviye alındı.

  • Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkol alan üç arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu av tüfekleriyle birbirlerine ateş açıldı.
  • Olayda Mert Aybar hayatını kaybetti, Mehmet Ç. ve Emre T. ağır yaralandı.
  • Emre T.'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde alkol alan 3 arkadaş Mert Aybar, Mehmet Ç. ve Emre T. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

3 ARKADAŞ BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTI

Olayın büyümesi üzerine 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T.'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslar ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Aybar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Öte yandan, Emre T.'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

Türkiye'nin yanı başı alev alev! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Alkol aldıysan sen sen değilsin. Bu yüzden haram

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti

Yemek yerken böyle kendinden geçti
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Gülben Ergen yemek yerken böyle kendinden geçti

Yemek yerken böyle kendinden geçti
Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu

Herkes ne çıkacak diye bekledi, görenlerin ağzı açık kaldı
Aydın'da 'domuz eti ile kavurma ikramı' iddiasına yalanlama

Bir şehrimizi karıştıran "kavurma hayrı" ile ilgili iddia yalan çıktı