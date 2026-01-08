Alkol alan 3 arkadaş birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde, alkol alırken aralarında tartışma çıkan 3 arkadaş, av tüfekleriyle birbirlerine ateş açtı. Yaşanan çatışmada 3 arkadaştan biri olay yerinde öldü, yaralanan 2 kişi de hastanede tedaviye alındı.
- Manisa'nın Akhisar ilçesinde alkol alan üç arkadaş arasında çıkan tartışma sonucu av tüfekleriyle birbirlerine ateş açıldı.
- Olayda Mert Aybar hayatını kaybetti, Mehmet Ç. ve Emre T. ağır yaralandı.
- Emre T.'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde alkol alan 3 arkadaş Mert Aybar, Mehmet Ç. ve Emre T. arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.
3 ARKADAŞ BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTI
Olayın büyümesi üzerine 3 arkadaş da birbirlerine av tüfekleriyle ateş açtı. Silah seslerinin duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Yapılan kontrollerde vücuduna domuz kurşunu isabet eden Mert Aybar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, Mehmet Ç. ve Emre T.'nin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslar ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, Aybar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ
Öte yandan, Emre T.'nin cezaevinden yeni çıktığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.