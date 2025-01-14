Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu İstanbul filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Mandıra Filozofu İstanbul filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mandıra Filozofu İstanbul filmini izleyecek olanların merak ettiği Mandıra Filozofu İstanbul konusu nedir, Mandıra Filozofu İstanbul oyuncuları kimler ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti gibi konuları inceliyoruz.

MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bodrum'un Çökertme köyünde, kendi halinde, mütevazi bir yaşam sürdüren, tüm dünyevi hırslardan arınmış bir şekilde "bir lokma bir hırka" düsturuna da sadık yaşayan sempatik kahramanımız Mustafali; bu filmle birlikte her geçen gün daha da büyüyen İstanbul şehri üzerinden, modern dünyanın karşısına çıkarak hesaplaşıyor. Yıllar önce kendisini ve annesini terk eden babasının hastalığı nedeniyle büyük şehire gelmek zorunda kalan Mustafali, metropol insanının da ezberlerini bozmakta gecikmiyor.



MANDIRA FİLOZOFU İSTANBUL FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Müfit Can Saçıntı

Türü: Komedi

Yapım yılı: 2015

Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir