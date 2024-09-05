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Mandıra Filozofu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mandıra Filozofu filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mandıra Filozofu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mandıra Filozofu konusu, özeti ve Mandıra Filozofu oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mandıra Filozofu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Mandıra Filozofu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mandıra Filozofu filmini izleyecek olanların merak ettiği Mandıra Filozofu konusu nedir, Mandıra Filozofu oyuncuları kimler ve Mandıra Filozofu özeti gibi konuları inceliyoruz.

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Paraya karşı olan Mustafa Ali, Milas'ın Çökertme köyünde şehir hayatından uzak yaşamaktadır. Yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inanmaktadır. İstanbul'da yaşayan zengin iş adamı Cavit'in, Mustafa Ali'nin arazisini alarak otel yapmak istemesi ile Mustafa Ali'nin hayatı altüst olur. Kuzeni Şükrü aşık olduğu kız Gülşah ile evlenebilmek için Gülşah'ın babası kızını işsiz birisine vermeyeceği için minibüs alıp evlenmek istemektedir. Bu sebeple ortak olan arazinin satılmasını ister. Tabi köyde bir takım komik olaylar yaşanır. Cavit bey, uzun yıllardır yoğun iş temposuna çalışan toplantılardan çıkmayan zengin ve her türlü imkana sahip birisidir fakat ne doğru düzgün tatil yapabilmekte ne de hayatın tadını çıkarabilmektedir. Eşi devamlı ona diyet yaptırmaktadır. Mustafa Ali en sonunda Cavit bey'i ikna eder ve kendisi gibi şehirden uzak yaşayabilmek için doğanın verdiği imkânların yeterli olduğu felsefesine inandırmıştır. Cavit bey, Şükrü'ye minibüs alır ve Çökertme köyüne yerleşip Mustafa Ali gibi bir hayat sürmeye başlar.


MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali

Rasim Öztekin - Cavit

Ayda Aksel - Güliz

Eser Eyüboğlu - Şükrü

Begüm Öner - Gülşah

Ahu Sungur - Selin

Hakan Bulut - Halil İbrahim

Kemal Kuruçay - Emlakçı Basri

Gülnihal Demir - Gülfidan

Merve Dizdar - Sekreter

İlter Kanat - Giovanni

Halil Bozkurt - Gülşah'ın Babası

İlyas İlbey - Eşekli Adam

Mandıra Filozofu filminin çekimleri Milas ilçesinin Çökertme Köyü'nde gerçekleşmiştir

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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