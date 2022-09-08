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Malatya Malatya Bulunmaz Eşin Türkü sözleri! 'Malatya Malatya Bulunmaz Eşin' Türküsünün sözleri nelerdir?

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Malatya Malatya Bulunmaz Eşin Türkü sözleri! 'Malatya Malatya Bulunmaz Eşin' Türküsünün sözleri nelerdir?

Türkiye'nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü Türk Halk Müziği kategorisinde yer alır. Merak edilen Türkü sözlerimizin başında Malatya Malatya Bulunmaz Eşin Türküsü geliyor. Peki, Malatya Malatya Bulunmaz Eşin Türkü sözleri nelerdir? İşte detaylar...

Malatya denilince akla gelen ilk Türkü "Malatya Malatya Bulunmaz Eşin" Türküsüdür. Türkünün sözleri merak ediliyor. Peki, Malatya Malatya Bulunmaz Eşin Türkü sözleri nedir?

MALATYA MALATYA BULUNMAZ EŞİN TÜRKÜ SÖZLERİ

Malatya Malatya bulunmaz eşin

Gönülleri coşturur ayla güneşin

Aman aman aman kernekli misin?

Kerneğe de gelmeye yeminli misin?

*****

Malatya'yı baştanbaşa çiçek bürümüş

Malatya'nın gençleri almış yürümüş

Aman aman aman kernekli misin?

Kerneğ'e de gelmeye yeminli misin?

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Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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