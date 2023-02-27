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Malatya depremde yıkılan yer var mı? Malatya deprem enkazda kalan var mı?

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Malatya depremde yıkılan yer var mı? Malatya deprem enkazda kalan var mı?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yeni bir deprem daha meydana geldi. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Malatya depremde yıkılan yer var mı? Malatya deprem enkazda kalan var mı? soruları yer aldı.

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AFAD, bugün saat 12.04'te merkez üssü Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu. Depremin derinliği 6.96 km olarak açıklanırken sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. Peki, Malatya depremde yıkılan yer var mı? Malatya deprem enkazda kalan var mı?

MALATYA DEPREMDE YIKILAN YER VAR MI?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir." denildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise baba ve kızının enkaz altında kaldığını açıkladı.

Malatya depremde yıkılan yer var mı? Malatya deprem enkazda kalan var mı?

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası ilk yaptığı açıklamada, "5-6 bina yıkıldığı bilgisi geldi. Baba ve kızı enkaz altında bulunuyor. Boşaltılan ağır hasarlı binaya eşya almak için girmişler tüm uyarılarımıza rağmen." dedi.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Malatya Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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