Malatya'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralandı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerine doğru Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen S.B. (41) idaresindeki 62 AAF 218 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA