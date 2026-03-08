Haberler

Malatya'da oğlu tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da oğlu tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşanan olayda, baba Mustafa Berk ve oğlu M.K. arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Mustafa Berk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.

Malatya'da tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özer Sokak'ta ikamet eden oğlu M.K.'nin evine giden Mustafa Berk ile baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu esnada M.K. babasını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Yaralı şahıs dışarı çıkarak çevredekilerden yardım isterken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Mustafa Berk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken Mustafa Berk'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından adli tıpa kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı

Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken yakalandı
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor, tek bir amaç var

İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor