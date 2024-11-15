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MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

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Malatya'da yaşanan deprem vatandaşları tedirgin etti. Depremin büyüklüğü ve diğer detaylarına dair bilgiler araştırılıyor. Malatya'da hissedilen depremle ilgili yetkililerden resmi bir açıklama bekleniyor.

Afad, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Vatandaşlar, depremin büyüklüğünü merak ediliyor. Malatyaa'da meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Malatya depreminde yaralı veya ölü var mı? Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? Detaylar haberimizde...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

MALATYA DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Detaylar geliyor...

MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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