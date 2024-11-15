MALATYA'DA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç?

Afad, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Vatandaşlar, depremin büyüklüğünü merak ediliyor. Malatyaa'da meydana gelen deprem çevre illerden hissedildi mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Malatya depreminde yaralı veya ölü var mı? Malatya'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü kaç? Detaylar haberimizde...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.46'da merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

MALATYA DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

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