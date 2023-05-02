MAK seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? MAK anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de MAK oldu. Peki, MAK seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? MAK anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, MAK seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? MAK anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
MAK SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim
MAK ANKET SONUCU
Yıldırım: %48.2
İmamoğlu: %50.3
GERÇEK SONUÇ
Yıldırım: %44.99
İmamoğlu: %54.21
2018 Genel Seçim
MAK ANKET SONUCU
Cumhur: %52.7
Millet: %36.6
HDP: %9.2
GERÇEK SONUÇ
Cumhur: %53.7
Millet: %33.9
HDP: %11.7
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
MAK ANKET SONUCU
Erdoğan: %51.5
İnce: %24.4
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %52.59
İnce: %30.64
2017 Anayasa Referandumu
MAK ANKET SONUCU
Evet: %56.5
Hayır: %43.5
GERÇEK SONUÇ
Evet: %51.41
Hayır: %48.59
2015 Haziran Genel Seçim
MAK ANKET SONUCU
AK Parti: %43.6
CHP: %24.9
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %40.87
CHP: %24.96
2015 Kasım Genel Seçim
MAK ANKET SONUCU
AK Parti: %43.5
CHP: %27.8
GERÇEK SONUÇ
AK Parti: %49.5
CHP: %25.32