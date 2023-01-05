Mahmut Hekimoğlu öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Mahmut Hekimoğlu ne zaman öldü, hastalığı neydi? Mahmut Hekimoğlu'nun hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Aile Şerefi filmini izleyenler Mahmut Hekimoğlu öldü mü, ne zaman vefat etti araştırması yapıyor. Peki, Mahmut Hekimoğlu öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Mahmut Hekimoğlu ne zaman öldü, hastalığı neydi? Mahmut Hekimoğlu'nun hayatı ve biyografisi sizlerle...
Değerli sanatçımız Mahmut Hekimoğlu kaç yaşında vefat etti? Mahmut Hekimoğlu'nun rol aldığı filmler ve yapımlar nelerdir? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Mahmut Hekimoğlu öldü mü, neden öldü? Mahmut Hekimoğlu kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...
MAHMUT HEKİMOĞLU ÖLDÜ MÜ, KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?
2014 yılında Hekimoğlu'na prostat kanseri teşhisi konuldu. 8 Eylül 2016'da rahatsızlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. 10 Eylül 2016'da tedavi gördüğü hastanede 60 yaşında öldü. 11 Eylül 2016'da Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrasında vasiyeti üzerine Sakarya'nın Hendek ilçesinde defnedildi.
MAHMUT HEKİMOĞLU KİMDİR?
Mahmut Hekimoğlu (25 Ekim 1955 - 10 Eylül 2016), Türk televizyon, sinema oyuncusu ve film yapımcısı. 1976 yapımı Aile Şerefi filminde canlandırdığı Selim ve 1977 yapımı Gülen Gözler filmindeki Temel karakterleriyle tanınmıştır. Hekimoğlu, 80'nin üzerinde sinema ve dizide rol aldı.