Mahalleden Arkadaşlar filmi nerede çekildi? Mahalleden Arkadaşlar ne zaman, hangi tarihte vizyona giriyor?

Mahalleden Arkadaşlar filmi nerede çekildi? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor. Vizyona girecek olan filmin kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Salih Kendirci gibi isimler yer alıyor. Filme dair merak edilen sorulardan birisi de Mahalleden Arkadaşlar ne zaman, hangi tarihte vizyona giriyor? Sorusu oluyor. Peki, Mahalleden Arkadaşlar filmi nerede çekildi? Mahalleden Arkadaşlar ne zaman, hangi tarihte vizyona giriyor?

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekildiği konum hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Film henüz vizyona girmediğinden dolayı ilerleyen günlerde filmin çekildiği konumlar hakkında bilgiler paylaşılacaktır.

MAHALLEDEN ARKADAŞLAR NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE VİZYONA GİRİYOR?

Kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Alper Kul, Murat Akkoyunlu, Salih Kendirci gibi isimlerin yer aldığı Mahalleden Arkadaşlar filminin vizyona giriş tarihi 4 Kasım Cuma günü olarak biliniyor.