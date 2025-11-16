Macaristan İrlanda şifresiz CANLI izleme linki var mı? Macaristan İrlanda maçı nereden nasıl izlenir?
Macaristan ile İrlanda, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli bir mücadelede birbirlerine rakip oluyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.
MACARİSTAN – İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Macaristan ile İrlanda arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması, Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
EXXEN CANLI YAYIN FREKANSI VE PLATFORM BİLGİLERİ
Karşılaşmayı yayınlayacak olan Exxen, belirlenen kanal numaralarıyla Türksat üzerinden ve çevrim içi platform aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.
MACARİSTAN – İRLANDA MAÇI HANGİ GÜN?
Macaristan ile İrlanda'nın karşı karşıya geleceği mücadele, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.
MACARİSTAN – İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Heyecanla beklenen eleme maçı, 17.00'de başlayacak.
MACARİSTAN – İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında yapılacak karşılaşmaya, Budapeşte'de bulunan Puskás Aréna ev sahipliği yapacak.