Haberler

Macaristan İrlanda şifresiz CANLI izleme linki var mı? Macaristan İrlanda maçı nereden nasıl izlenir?

Macaristan İrlanda şifresiz CANLI izleme linki var mı? Macaristan İrlanda maçı nereden nasıl izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan ile İrlanda, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önemli bir mücadelede birbirlerine rakip oluyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın hangi kanalda yayınlanacağını, saat kaçta başlayacağını ve yayının şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde sahne alacak Macaristan–İrlanda karşılaşması büyük ilgi görüyor. Müsabakayı izlemek isteyen izleyiciler, yayın saati, yayıncı kuruluş ve karşılaşmanın şifresiz izlenip izlenemeyeceği konusunda bilgi edinmek istiyor.

MACARİSTAN – İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Macaristan ile İrlanda arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşması, Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

EXXEN CANLI YAYIN FREKANSI VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı yayınlayacak olan Exxen, belirlenen kanal numaralarıyla Türksat üzerinden ve çevrim içi platform aracılığıyla şifreli şekilde izlenebilmektedir.

MACARİSTAN – İRLANDA MAÇI HANGİ GÜN?

Macaristan ile İrlanda'nın karşı karşıya geleceği mücadele, 16 Kasım Pazar günü oynanacak.

MACARİSTAN – İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen eleme maçı, 17.00'de başlayacak.

MACARİSTAN – İRLANDA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında yapılacak karşılaşmaya, Budapeşte'de bulunan Puskás Aréna ev sahipliği yapacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı

İnşaatta göçük! Şehri sarsan faciadan art arda acı haberler geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
2-0'lık yenilgi sonrası ülkede ortalık karıştı

2-0'lık maç sonrası ülkede ortalık karıştı
ABD-Venezuela gerilimine bir ülke daha dahil oldu: Bizi kimse sindiremez

Bölgede savaş çanları çalıyor! Gerilime bir ülke daha dahil oldu
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil markası binlerce aracını geri çağırdı
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu

Yer: Çorum! Otostopla bindiği araç mezarı oldu
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

İstanbul'un göbeğinde bıçaklanan genç: En yanlış insanı vurdular
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Rafa Silva'dan Beşiktaşlı taraftarların sabrını taşıracak bir hareket daha

Beşiktaşlıların sabrını taşıracak bir hareket daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.