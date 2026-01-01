Haberler

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı Haber Videosunu İzle
Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta trafikte çıkan tartışma sırasında lüks cipinden inen bir kadın sürücünün servis aracındaki kişilere saldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Araya giren bir kadının müdahalesiyle gerginlik büyümeden sona erdi.

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yaşanan tartışma kısa süreli gerginliğe neden oldu. İki grup arasında başlayan sözlü atışma büyürken, lüks cipinden inen bir kadın sürücünün yanında duran servis aracındaki kişilere yönelerek saldırmaya çalıştığı anlar çevredekilerin dikkatini çekti. Yaşananlar üzerine bölgede kısa sürede kalabalık oluştu.

SERVİS ARACINA DOĞRU SALDIRDI

Görüntülerde, sinirlenen kadın sürücünün servis aracına doğru hamle yaptığı, bu sırada araya giren başka bir kadının tarafları sakinleştirmek için müdahale ettiği görüldü. Müdahalenin ardından tarafların ayrıldığı ve olayın büyümeden sona erdiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHaber Muavini:

:)))) LÜKS CİP Mİ... 450BİN TLLİK DİNOZOR ÇAĞI KİA MI? EVET BENİM ARABAM YOK BANA GÖRE LÜKS:)))

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

ÖYLE GALATA'DA TOPLANIP YÜRÜYEREK NARALAR ATARAK KİMSEYE FAYDANIZ OLMAZ GHÖTÜNÜZ YİYORSA FİLİSTİN'E GİDİN.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvedat cici :

yanlış sayfadasın

yanıt13
yanıt2
Haber Yorumlarıaksarayli sahin:

ananıda götürecez

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarımuhammed kaya:

Peki sen hangi saftasın trolistan

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıb5vp742kdm:

lüks cip dediğin bizim köyde çiftçi de daha iyisi var 708.000 liralık arabaya nasıl lüks diyorsun admin kendine gel

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünür:

AKKAPE DONEMİNİN HTTLARI

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla

Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok

2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı
2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok

2 Süper Lig hakemine yeni yılın ilk gününde büyük şok