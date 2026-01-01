Lüks cipinden inip topuklu çizmeleriyle trafiği birbirine kattı

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yaşanan tartışma kısa süreli gerginliğe neden oldu. İki grup arasında başlayan sözlü atışma büyürken, lüks cipinden inen bir kadın sürücünün yanında duran servis aracındaki kişilere yönelerek saldırmaya çalıştığı anlar çevredekilerin dikkatini çekti. Yaşananlar üzerine bölgede kısa sürede kalabalık oluştu.

SERVİS ARACINA DOĞRU SALDIRDI

Görüntülerde, sinirlenen kadın sürücünün servis aracına doğru hamle yaptığı, bu sırada araya giren başka bir kadının tarafları sakinleştirmek için müdahale ettiği görüldü. Müdahalenin ardından tarafların ayrıldığı ve olayın büyümeden sona erdiği öğrenildi.