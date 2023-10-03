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Lüks araç, evin içindeki anahtarına sinyal yollanarak çalındı

Amerika'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Lüks bir aracı gözlerine kestiren hırsızlar, evin içindeki anahtara sinyal yollayarak kapıyı açtı ve aracı çalıştırdı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.