Lüks araç, evin içindeki anahtarına sinyal yollanarak çalındı
Amerika'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Lüks bir aracı gözlerine kestiren hırsızlar, evin içindeki anahtara sinyal yollayarak kapıyı açtı ve aracı çalıştırdı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Amerika'da güvenlik kameraları tarafından kaydedilen hırsızlık olayı "Bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde yüzü kapalı bir kişinin elindeki aletle evin içindeki lüks arabanın anahtarına sinyal göndermeye çalıştığı görülüyor. Bir süre uğraştıktan sonra amacına ulaşan hırsız, aracı alarak kayıplara karışıyor.