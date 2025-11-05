Louvre soyguncusu Youtuber çıktı

Dünyada genelinde büyük yankı uyandıran ve "yüzyılın soygunu" olarak anılan Louvre Müzesi soygununda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 19 Ekim'de müzenin ünlü Apollon Galerisi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevher ile sanat eserinin çalındığı olayın ardından gözaltına alınan dört şüpheliden birinin, sosyal medyada "Doudou Cross Bitume" ismiyle tanınan eski bir YouTuber olduğu belirlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YOUTUBER

Bir dönem YouTube'da motosiklet akrobasi videoları paylaşarak binlerce takipçiye ulaşan, daha sonra motosiklet eğitimi ve vücut geliştirme içerikleriyle tanınan bu kişinin, gerçek adının Abdoulaye olduğu açıklandı. Le Parisien'in haberine göre Abdoulaye'nin geçmişinde uyuşturucu bulundurma, ehliyetsiz araç kullanma, polisten kaçma ve emre itaatsizlik gibi çeşitli suçlardan birçok kez gözaltına alındığı öğrenildi. 2014'te bir kuyumcu soygununa karıştığı gerekçesiyle üç yıl hapis cezası alan Abdoulaye, tahliyesinin ardından yasa dışı taksicilik yaparak geçimini sağladı. Ayrıca geçmişte Centre Pompidou ve Musée Précaire Albinet gibi önemli kültür kurumlarında güvenlik görevlisi olarak çalıştığı da tespit edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, şüphelinin soygundaki rolünü kısmen kabul ettiğini bildirdi. Abdoulaye'nin ifadesinde, "bir grup azmettiricinin talimatıyla hareket ettiğini" öne sürdüğü belirtildi. Ancak şüphelilerin verdikleri ifadelerdeki çelişkiler dikkat çekti. Le Parisien'in aktardığına göre, zanlılardan biri Louvre Müzesi'ni sadece cam piramitten ibaret sandığını, bir diğeri ise müzenin pazar günleri kapalı olduğunu düşündüğünü söyledi. Polis yetkilileri, bu "naif" ifadelerin gerçeği yansıtmadığını ve olayın arkasında daha organize bir suç yapılanmasının olabileceğini değerlendiriyor.

ŞİFRE SKANDALI

Fransız gazetesi Libération, müzenin dijital güvenlik sisteminde uzun süredir ciddi açıklar bulunduğunu ortaya çıkardı. Fransa Ulusal Bilgi Sistemleri Güvenliği Ajansı'nın (ANSSI) 2014 yılında hazırladığı gizli denetim raporlarına göre, Louvre'un altyapısında Windows 2000 ve Windows Server 2003 gibi son derece eski sistemler hala kullanılıyordu. Denetçiler, güvenlik sistemine erişim şifresinin yıllarca sadece "Louvre" olarak kaldığını ve temel parola güvenliği kurallarının bile uygulanmadığını tespit etti.