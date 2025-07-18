LGS iptal mi oldu? SON DURUM! 2025 LGS iptal mi edilecek?

LGS iptal mi oldu? SON DURUM! 2025 LGS iptal mi edilecek?
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2025 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyunda bazı iddialar gündeme geldi. Öğrenci ve veliler, son günlerde sıkça "LGS iptal mi oldu?" ve "2025 LGS iptal mi edilecek?" sorularını sormaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS sınavının güvenliğine ve geçerliliğine ilişkin net açıklamalar yaptı. Peki, LGS iptal mi oldu? 2025 LGS sınavı tekrarlanacak mı? Bu konuda resmi kurumlar hangi açıklamalarda bulundu? İşte 2025 LGS sınavı ile ilgili son durum ve merak edilen detaylar…

LGS İPTAL Mİ OLDU?

15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası, bazı veliler sınavda usulsüzlük yapıldığına dair iddialar gündeme getirdi. Özellikle Bursa'da bazı okullarda sınav kitapçıklarının karıştığı iddiası sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

LGS iptal mi oldu? SON DURUM! 2025 LGS iptal mi edilecek?

2025 LGS İPTAL Mİ EDİLECEK?

Bu yıl 719 öğrencinin tam puan alması, sınavın güvenilirliği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, resmi açıklamasında bu iddiaları yalanladı. Bakan Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, sınav sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü ve iptalin söz konusu olmadığını belirtti. Tekin ayrıca, soruların sınav sonrası sızdırıldığını ancak bu durumun sınavın güvenilirliğini zedelemediğini vurguladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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