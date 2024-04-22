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LGS GİRİŞ BELGESİ | LGS sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı?

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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) yaklaşıyor ve öğrenciler sınav giriş belgelerini ve sınav tarihini merak ediyor. LGS'ye geri sayım başladı ve öğrencilerin heyecanı dorukta. Sınav hakkında tüm detaylar ve giriş belgesi bilgileri bu haberimizde.

2024 LGS ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen LGS için geri sayıma başladılar. Liselere Geçiş Sistemi sınav tarihi belli oldu ve LGS sınav tarihi ne zaman olacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. LGS GİRİŞ BELGESİ | LGS sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınava giriş belgeleri 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınıp mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS GİRİŞ BELGESİ | LGS sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS'YE KAÇ GÜN KAÇ GÜN KALDI?

LGS'ye 40 gün kaldı.

LGS NE ZAMAN?

LGS sınavı 2 Haziran'da uygulanacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ | LGS sınavı ne zaman? LGS'ye kaç gün kaldı?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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