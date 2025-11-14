Haberler

Lefter kaç kişi izledi? Netflix Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filmi izlenme sayısı kaç?

Lefter kaç kişi izledi? Netflix Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filmi izlenme sayısı kaç?
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer alan Lefter Küçükandonyadis'in yaşam öyküsünü sinemaya uyarlayan Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi izleyiciyle buluştu. Peki, bu yapım şimdiye kadar kaç kişi tarafından izlendi?

Netflix'in hazırladığı biyografi türündeki Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filmi, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Lefter Küçükandonyadis'in hayatına ışık tutuyor. Filmde Lefter'i canlandıran Erdem Kaynarca performansıyla dikkat çekiyor. İzleyicilerin merak ettiği bir diğer konu ise filmin izlenme rakamları. Netflix'te yayınlanan yapım kaç kez izlendi?

LEFTER FİLMİNİN KONUSU NE?

Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi, Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden, geniş halk kitlelerinin gönlünde taht kurmuş Lefter Küçükandonyadis'in yaşam öyküsünü sinemaya aktarıyor. Büyükada'da dünyaya gelen Lefter, adaların çok kültürlü atmosferinde büyür. Babası Hristo'nun katı beklentilerine rağmen kendi yolunu seçer ve futbola yönelir. Ancak profesyonel kariyerine giden süreçte hem ailevi hem duygusal hem de kimliğine dair pek çok sınavdan geçmek zorunda kalacaktır. Tüm bu mücadeleler, onu yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da tanıdığı bir futbol efsanesine dönüştürür.

NETFLIX LEFTER: BİR ORDİNARYÜS HİKAYESİ FİLMİ İZLENME SAYISI

Netflix'te yayınlanan Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi filminin izlenme rakamları şu an için açıklanmamıştır.

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS KİMDİR?

1924 yılında doğan Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 10 yılı aşkın süre sahaya çıktı ve "Ordinaryüs" lakabıyla hafızalara kazındı. Sarı-lacivertli kariyerinde 400 gole ulaşarak kulüp tarihine geçti. Bazı sezonlarda elde ettiği gol krallıkları sayesinde tribünlerde "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganları yankılandı. Fenerbahçe marşında adı geçen ve 20. yüzyılın en değerli futbolcularından biri olarak kabul edilen Lefter, 2012 yılında yaşamını yitirdi.

500

