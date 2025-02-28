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Lazere gitmek orucu bozar mı?

Lazere gitmek orucu bozar mı?
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Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruç ile ilgili detayları araştırmaya başladılar. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de "Lazere gitmek orucu bozar mı?" oldu. Peki, Lazere gitmek orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar oruçlarını tutmaya başladılar. Ramazan'da yanıtı en çok merak edilen soruların başında Lazere gitmek orucu bozar mı sorusu geliyor. Peki, lazere gitmek orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN HALLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

LAZERE GİTMEK ORUCU BOZAR MI?

Lazere gitmek orucu bozar mı konusu ile ilgili güncel Diyanet fetvası bulunmuyor

Alo 190 fetva hattını arayarak merak edilen tüm dini konular hakkında bilgiler edinebilir sorularınıza cevaplar bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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