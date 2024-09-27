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Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi?

Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi?
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Ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in evlilik haberi gündeme geliyor. Lana Del Rey'in kiminle evlendiği merak konusu oldu. Şarkıcının hayranları, bu konuda detaylı bilgi bekliyor. Peki, Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi?

Yakın zamanda ilişkileri ortaya çıkan Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene, Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Geçtiğimiz Perşembe günü yapılan nikah töreni, yalnızca sınırlı sayıda davetlinin katıldığı samimi bir organizasyonla kutlandı. Hayranları Lana Del Rey'in evlenip evlenmediğini merak ediyor. Kısa sürede evlilik kararı veren Lana Del Rey'in kiminle evlendiği araştırılıyor. Peki, Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi?

LANA DEL REY EVLENDİ Mİ?

Lana Del Rey ve Jeremy Dufrene, Louisiana'daki Des Allemandes Körfezi'nde gerçekleşen sade bir törenle evlendi. Lana Del Rey'in daha önce müzisyen Evan Winiker ile nişanlandığı biliniyor. Jeremy Dufrene ise daha önce evlenmişti. Çift, 25 Ağustos'ta İngiltere'de el ele görüntülenerek ilişkilerini kamuoyuna duyurmuştu.

Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi?

Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi?

LANA DEL REY KİMDİR?

Elizabeth Woolridge Grant 21 Haziran 1985 yılında New York'ta doğmuştur. Sahne adıyla Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarıdır. Del Rey ilk olarak 15 yaşında New York'taki kulüplerde şarkı söylemeye başladı. 22 yaşında 5 Points Records ile ilk anlaşmasını yaptı ve Haziran 2010 tarihinde Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant isimli albümünü yayınladı.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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