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Lale Cangal kimdir? Lale Cangal Cemal Hünal boşandı mı?

Lale Cangal kimdir? Lale Cangal Cemal Hünal boşandı mı?
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'Issız Adam' filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 10 dakika süren duruşmada 'anlaşmalı' olarak boşandı. Peki, Lale Cangal kimdir, kaç yaşında? Lale Cangal boşandı mı?

Lale Cangal kimdir? 'Issız Adam' filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 10 dakika süren duruşmada 'anlaşmalı' olarak boşandı. Peki, Lale Cangal kimdir, kaç yaşında? Lale Cangal boşandı mı? Detaylar...

LALE CANGAL KİMDİR?

Lale Cangal, 1981 yılında Hollanda'da doğmuştur. Cangal, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümünden mezun oldu. Lale Cangal oyunculuk yapmaktadır.

LALE CANGAL DİZİLERİ

Lale Cangal, Annem, Kurtlar Vadisi Pusu ve Emret Komutanım gibi dizilerde rol aldı.

LALE CANGAL BOŞANDI MI?

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile 10 dakikalık duruşmada anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çiftin ortak velayet kararı almasına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Özellikle 'Issız Adam' filmiyle ünlenen ve çok sayıda dizi ve filmlerde rol alan oyuncu Cemal Hünal'ın 2011'de dünya evine girdiği keman sanatçısı ve oyuncu eşi Lale Cangal'a açtığı boşanma davası karara bağlandı.

Duruşma başlamadan önce İstanbul Aile Mahkemesi'nin önüne gelen Hünal, burada bir kenara geçip duruşma saatinin gelmesini kitap okuyarak bekledi. Kısa süre sonra Lale Cangal'ın da mahkeme salonu önüne gelmesiyle birlikte kitabı çantasına koyan Hünal, Cangal ile selamlaştı. Mahkeme mübaşirinin tarafların isimlerini seslenmesinin ardından salona geçildi.

İzleyiciye ve basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen duruşmada Cemal Hünal, avukatı Gülşah Ertuğrul ile Lale Cangal ise avukatı Özge Tokgöz ile hazır bulundu. Yaklaşık 10 dakika süren duruşmanın ardından mahkeme, Cemal Hünal ile Lale Cangal'ın 'anlaşmalı' olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 10 yaşındaki oğullarının velayeti konusunda ortak velayet kararına ve Hünal'ın oğluna aylık 65 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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