KYK başvuruları ne zaman başlıyor? 2024 KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. YKS sonuçları 16 Temmuz sabah saatlerinde açıklanmıştı. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KYK yurt başvurularını araştırmaya başladı. KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı ve nereden yapılacağı aratılıyor. Peki, KYK başvuruları ne zaman? KYK yurt başvurusu nereden yapılır?

KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları için henüz tarih belirtilmedi. YKS tercihleri 2023 yılında 27 Temmuz- 08 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

KYK YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre değişiklik gösterecek ve bu ücret ilgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında görüntülenebilecek.