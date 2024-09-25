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Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman?
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Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Yeni sezonun başlama tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizi severler, Kuruluş Osman'ın yeni sezonu için sabırsızlıkla bekleyişlerini sürdürüyor. 'Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?' ve 'Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?' soruları gündemdeki yerini koruyor.

Kuruluş Osman dizisi izleyicileri, yeni sezonun başlayıp başlamadığını ve bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı ve izleyicilerin merakı devam ediyor. Peki, Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Bey (Orhan Bey), Mirza Bahattin Doğan (Yakup Bey), Yusuf Gökhan Atalay (Yunus Emre), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Berk Erçer (Konur), Sevil Akı (Saadet Hatun), Emre Dinler (Mehmet Bey), Ö. Faruk Aran (Alaeddin Bey), Leya Kırşan (Fatma Hatun), Ecem Sena Bayır (Holofira), Javokhir Zakirov (Görklü Han), Belgin Şimşek (Gonca Hatun), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Yağmur Öztürk (Efendize Elçim Hatun), Tezhan Tezcan (Temirboğa), Adil Şahin (Kara Ali), Turpal Tokaev (Turahan), Murat Boncuk (Aykurt), Çağıl Aydıner (Prenses Maria), Ali Osman Arıkbaş (Gazi Alp)

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman dizisinin 164. bölümünde yaşanan heyecan dolu sezon finali sonrası, izleyiciler 6. sezon için sabırsızlanıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan dizi, güçlü senaryosu ve etkileyici oyuncu kadrosuyla büyük beğeni topluyor. Tarihe ışık tutan Kuruluş Osman, yeni sezonu ile çok yakında ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yeni sezonun ne zaman başlayacağına dair bir fragman yayımlanmış olsa da, Kuruluş Osman'ın 165. bölümünün yayın tarihi henüz açıklanmadı. Dizinin takipçileri, sezonun başlamasını ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini merakla bekliyor.

Dizinin yeni sezonunun yeni bir değişiklik olmazsa 2 Ekim'de yayınlanması planlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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