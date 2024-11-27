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Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, şehit düştü mü?

Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, şehit düştü mü?
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ATV ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen yeni bölümünde Bala Hatun merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, şehit düştü mü?

Sofia'nın, Osman Bey'e unutamayacağı bir acı yaşatmak için eşi Bala Hatun'u o'nun gözleri önünde şehit ettiği tanıtım ' Kuruluş Osman' seyircisinde heyecana neden oldu. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun öldü mü, şehit düştü mü?

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN ÖLDÜ ?

Sofia'nın, Osman Bey'e unutamayacağı bir acı yaşatmak için eşi Bala Hatun'u o'nun gözleri önünde şehit ettiği tanıtım 'Kuruluş Osman' seyircisinde heyecana neden oldu.

Bala Hatun'un ölüp ölmediği yeni bölümde belli olacak.

KURULUŞ OSMAN BALA HATUN KİM?

Özge Törer (Bala Hatun)

Osman Bey'in eşi olan Bala Hatun, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın kızıdır. Alaeddin Bey'in annesi olan Bala Hatun, Bacıyan-ı Rum teşkilatının başıdır. Fetih ve savaşlarda ön safta olan Bala Hatun, Osman Bey'in en büyük destekçilerindendir. Kayı Obası'nın en güçlü kadınlarından olan Bala Hatun, Osman Bey'e bağlılığını sürdürmüştür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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