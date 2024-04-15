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Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündemde! İran- İsrail arasında neler oluyor? İran, İsrail'e neden saldırdı?

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İran, günlerdir konuşulan 'intikam' saldırısını yaptı, İHA ve seyir füzeleriyle İsrail'i hedef aldı. Dün akşam saat 22.50 sularında başlayan saldırıyla birlikte İsrail ordusu hava kuvvetlerini teyakkuza geçirdi. Peki, Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gündemde! İran- İsrail arasında neler oluyor? İran, İsrail'e neden saldırdı?

İRAN- İSRAİL ARASINDA NELER OLUYOR?

İran'ın başlattığı İHA saldırısıyla Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmanırken, Kurtlar Vadisi'ndeki İran ve İsrail ile ilgili bir sahne gündem oldu.

İran ve İsrail ile ilgili sahnede geçen diyalog ise şöyle; "Bölgede İsrail ile İran'ın adı konmamış bir işbirliği var aslında. İkisi de varlıklarını, birbirlerine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyor. İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmasa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz.

Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz yaratıyorlar. Bütün dünya teyakkuza geçiyor. İran horozlanıyor, karşılığında bölgeye mesajını veriyor. İsrail diyor ki 'İran, teröristlerin en büyük destekçisi. Onu yok etmememiz lazım. Arada da petrol ve silah lobileri büyük paralar kazanıyor.'"

Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündemde! İran- İsrail arasında neler oluyor? İran, İsrail'e neden saldırdı?

İRAN, İSRAİL'E NEDEN SALDIRDI?

ABD, İsrail'in arkasında olduğunu ilan ederken; İran Devrim Muhafızları, ABD'ye "İsrail'e hiçbir tür destek vermeme veya İran'ın çıkarlarına zarar verecek bir hamlede bulunmama" uyarısı yaptı.

Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündemde! İran- İsrail arasında neler oluyor? İran, İsrail'e neden saldırdı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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