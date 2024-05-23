Kurban kesmek yerine sadaka vermekle bu ibadet yerine getirilmiş olur mu?

Kurban ve sadaka arasındaki ana fark, kurbanın belirli bir ibadet zamanında ve belirli hayvanların kesilmesiyle gerçekleştirilmesi, sadakanın ise maddi imkânlara ve niyete dayalı olarak herhangi bir zamanda ve herhangi bir şekilde verilmesidir. Her ikisi de Müslümanlar arasında yardımlaşma, paylaşma ve iyilik yapma ruhunu teşvik eder.

KURBAN YERİNE SADAKA VERİLİR Mİ?

İbadetin şekli ve şartları olduğu gibi, hikmeti, amacı ve hukuki dayanağı da vardır. İbadetlerin bu özelliklerini birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir. İbadet ise ancak emrolunduğu şekilde yapılabilir. Her ibadetin bir usulü vardır. Kurban ibadeti ancak kurban edilecek hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesiyle sağlanır (el-Fetawa'l-Hindiyye, 5/360). Çünkü hayvanların kesilmesi bu ibadetin esasıdır. Peygamberimiz (asm) yılda bir kez ibadet olarak kurbanını kesmiştir (Tirmizî, Edahî, 11 [1506-1507]; bk. Buharî, Hac, 117, 119 [1712, 1714]; Müslim). , Edâhî, 17 [1966]).

Peygamber Efendimiz (sav) en güzel ibadetin kurban olduğunu bildirmiştir. Kurban kesildikten sonra Allah katında hayvanın her parçası sevap olarak kişinin hanesine yazılır. (Tirmizî, Edâhî, 1 [1493]; İbn Mâce, Edâhî, 3 [3126]).

Bir Müslümanın önemli görevlerinden biri de, Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için fakir ve muhtaçlara yardım etmek, karşılıksız iyiliklerde bulunmaktır. Dinimizde zor durumda olan insanlara yardım etmek bir görev sayılmıştır. Ancak bu iki ibadeti birbirinin yerine kullanmak doğru değildir. Dolayısıyla bir hayvanı kesmeden bir başkasına sadaka olarak vermek, kurban teşkil etmez (İbn Abidîn, Reddü'l-muhtar, 6/320). Aynı şekilde kurban ibadeti de kurban bedelinin fakirlere veya hayır kurumlarına verilmesiyle yapılmaz.