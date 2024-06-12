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Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban kesmek yerine bağış yapmak kabul olur mu?

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Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban kesmek yerine bağış yapmak kabul olur mu? Kurban bayramı yaklaşırken, kurban kesmek yerine sadaka vermenin veya bağış yapmanın kabul olup olmadığı konusu gündeme gelmekte. Bu konuda farklı görüşler mevcut olup, dini yönetmeliklere göre belirlenir.

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte kurban kesimi ve kurban kesme ibadetiyle ilgili detaylar araştırılıyor. Kurban kesimi yapamayacak olanlar veya kesmek yerine bağış yapmayı tercih edenler, para bağışı ve sadakanın kurban kesimi yerine geçip geçmeyeceğini merak ediyorlar. Kurban kesimi ve para bağışı arasındaki farkı anlamak önemlidir. Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Kurban kesmek yerine bağış yapmak kabul olur mu? İşte merak edilenler...

KURBAN KESMEK YERİNE SADAKA VERMEK KABUL OLUR MU?

İbadetlerin şekli, şartları ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri gerekçeleri de bulunmaktadır. Bu özellikler birbirinden ayrı düşünülemez; ibadetlerin yapılış şekliyle beraber niyeti ve hikmeti de önemlidir. İbadetler, emredildikleri şekliyle yerine getirilmelidir ve her birinin belirli bir yapılış şekli vardır.

Kurban ibadeti de, usûlüne uygun olarak kesilen hayvanın varlığıyla gerçekleştirilebilir. Kurbanın yerine bedelini infak etmek, ibadetin rüknü olan hayvanın kesilmesinin yerine geçmez. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin Allah katında en sevimli ibadet olduğunu ve kurbanın kesilir kesilmez Allah katında makbul olacağını ifade etmiştir. Kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine kaydedileceği belirtilmiştir.

Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle fakir ve muhtaçlara yardım etmek, Müslümanların önemli vazifelerindendir. Ancak bu iki ibadetin birbirinin alternatifi olarak sunulması doğru değildir. Bu sebeple, kesme olmadan hayvanı sadaka olarak vermek, kurban ibadetinin yerine geçmez. Aynı şekilde kurban bedelini de yoksullara veya yardım kuruluşlarına vermek, kurban ibadetinin yerine getirilmesini sağlamaz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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