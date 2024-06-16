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Kurban Bayramı'nda nereler kapalı? 16-17-18-19 Haziran'da kargo, eczane, bankalar kapalı mı, açık mı?

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Kurban Bayramında ecza, banka, kargo ve hastaneler kapalı mı merak ediliyor. 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramında nereler açık sorusu gündeme geliyor. Peki, Kurban Bayramı'nda nereler kapalı? Bayramda kargo, eczane, bankalar kapalı mı, açık mı?

Kurban Bayramı'nda nereler açık ve bayramda kargo, eczane, bankalar kapalı mı merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü neresi açık, hastaneler kapalı mı sorularına yanıt aranıyor. Kurban Bayramı'nda nereler kapalı? Bayramda açık olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir…

KURBAN BAYRAMINDA NERELER KAPALI?

Kurban Bayramı boyunca hastanelerin poliklinikleri, bankalar ve kargolar tatil nedeniyle kapalı olacak. Ancak, acil servisler ve nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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