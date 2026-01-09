Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Çankırı'da sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son vermişti.

KUMARDA AİLESİNE AİT EVLERİ KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizlikten çıkamadığını dile getirmişti.

ANNE VE BABASI İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Aynı videoda Çelik, her şeylerini kaybeden kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım çağrısında bulunmuştu.

SEDAT PEKER EL ATTI

Çelik'in yardım talebine Sedat Peker karşılık verdi. Peker'in, ailenin borçlarını ödediği, maaş hacizlerini kaldırttığı ve aile adına ev aldığı öğrenildi.Yaşlı çift çektikleri video ile Sedat Peker'e teşekkürlerini ilettiler.