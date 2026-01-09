Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Kumar borçları nedeniyle yaşamına son veren Şafak Çelik, veda videosunda kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım istemişti. Sedat Peker bu çağrının ardından ailenin banka borçlarının kapattığı, emekli maaşlarındaki hacizlerin kaldırttığı ve aile adına yeni bir konut satın aldığı öğrenildi.
- 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar nedeniyle ailesine ait evleri ve yüklü miktarda parayı kaybettikten sonra yaşamına son verdi.
- Şafak Çelik, kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım çağrısında bulundu.
- Sedat Peker, ailenin borçlarını ödedi, maaş hacizlerini kaldırttı ve aile adına ev aldı.
Çankırı'da sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son vermişti.
KUMARDA AİLESİNE AİT EVLERİ KAYBETTİ
Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizlikten çıkamadığını dile getirmişti.
ANNE VE BABASI İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI
Aynı videoda Çelik, her şeylerini kaybeden kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım çağrısında bulunmuştu.
SEDAT PEKER EL ATTI
Çelik'in yardım talebine Sedat Peker karşılık verdi. Peker'in, ailenin borçlarını ödediği, maaş hacizlerini kaldırttığı ve aile adına ev aldığı öğrenildi.Yaşlı çift çektikleri video ile Sedat Peker'e teşekkürlerini ilettiler.