Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Güncelleme:
Kumar borçları nedeniyle yaşamına son veren Şafak Çelik, veda videosunda kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım istemişti. Sedat Peker bu çağrının ardından ailenin banka borçlarının kapattığı, emekli maaşlarındaki hacizlerin kaldırttığı ve aile adına yeni bir konut satın aldığı öğrenildi.

  • 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, sanal kumar nedeniyle ailesine ait evleri ve yüklü miktarda parayı kaybettikten sonra yaşamına son verdi.
  • Şafak Çelik, kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım çağrısında bulundu.
  • Sedat Peker, ailenin borçlarını ödedi, maaş hacizlerini kaldırttı ve aile adına ev aldı.

Çankırı'da sanal kumar bataklığına sürüklenen 37 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik, yaşadığı büyük kayıpların ardından yaşamına son vermişti.

KUMARDA AİLESİNE AİT EVLERİ KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından bir veda videosu paylaşan Çelik; ailesine ait birçok evi ve yüklü miktarda parayı kumarda kaybettiğini, içine düştüğü çaresizlikten çıkamadığını dile getirmişti.

ANNE VE BABASI İÇİN YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Aynı videoda Çelik, her şeylerini kaybeden kanser hastası annesi ve gazi babası için Sedat Peker'den yardım çağrısında bulunmuştu.

SEDAT PEKER EL ATTI

Çelik'in yardım talebine Sedat Peker karşılık verdi. Peker'in, ailenin borçlarını ödediği, maaş hacizlerini kaldırttığı ve aile adına ev aldığı öğrenildi.Yaşlı çift çektikleri video ile Sedat Peker'e teşekkürlerini ilettiler.

Suriye ordusu YPG'ye süre verdi: Halep'i bir an önce terk edin

Sınırda tansiyon yükseliyor! Ordu resti çekip saat verdi
Yorumlar (17)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Adamsın Reis!

Yorum Beğen229
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

takdir edilecek bir hareket

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Harbiden cok kaliteli bir insan Sedat Peker

Yorum Beğen131
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSertan DOĞAN:

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKadir Tokay:

Bunu illa ki birinin sana iletmesine gerek yok. Aklın varsa, zaten bunlardan uzak durursun.

yanıt6
yanıt6
Haber YorumlarıKiraz kayısı:

Orda iman edenlere diyor ülkede dinsiz imansız kafir çoktur iman edenleri bulmak zorlaştı

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAmokachi:

Sanırım iman edenlere söylüyor. Bana söylenen bir cümle değil. Devam.

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Borç batağında da olunsa, dünyalar kadar borç içinde de olunsa, cepte bir kuruş bile kalmasa intihar bir çözüm çare değildir. Bir Umuttur Yaşamak.

Yorum Beğen82
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖmer ömer:

BİR UMUTTUR YAŞAMAK

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

