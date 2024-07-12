Kufi ne demek? Duman "Kufi" şarkı sözleri nedir?
Duman grubunun yeni şarkısı "Kufi" şarkı sözleri gündeme geliyor. Kufi ne demek ve kufi Türkçe mi merak ediliyor. Peki, Kufi ne demek? Duman "Kufi" şarkı sözleri nedir?
Duman'ın yeni şarkısının ismi "Kufi" ne demek olduğu araştırılırken, kufi kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Duman-Kufi şarkı sözleri dinleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kufi ne demek? Detaylar haberimizdedir…
KUFİ NE DEMEK?
Kufi, İslam sanatında önemli bir yere sahip olan, kare ve geometrik bir tarzda yazılan Arapça yazı stilidir. Genellikle süslemelerde, mimaride ve el yazması Kuran nüshalarında kullanılır. Bu yazı stili, adını ortaya çıktığı Irak'taki Kufe şehrinden alır ve karakteristik olarak düz, açılı ve köşeli harflerle tanınır.
DUMAN-KUFİ ŞARKI SÖZLERİ
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Ben bu gezegene inemedim abi
Gökyüzü masmavi
Yıldızlar daha iyi
Bu yıldızlar daha iyi
Üsküdar'ı yine geçemedik abi
Bu atlar çok hain
Eşekler daha iyi
Bu eşekler daha iyi.
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Biz bu kafalara gelemedik abi
Bu gösteri kallavi
Aktörleri daha iyi
Bu aktroller daha iyi
Kargaları yine kovamadık abi
Korkuluk çok enayi
Kuşlar şeytani
Bu kuşlar şeytani
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya
Ben bu gezegene inemedim abi
Gökyüzü masmavi
Yıldızlar daha iyi
Bu yıldızlar daha iyi
Padişahı yine deviremedik abi
Bu kuzular çok cahil
Kurtlar şeytani
Bu kurtlar şeytani
Elleri havada
Kufi kafada
Şeker ezer aynada
Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz
Yürüyorlar saraya, saraya