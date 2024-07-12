Kufi ne demek? Duman "Kufi" şarkı sözleri nedir?

Duman'ın yeni şarkısının ismi "Kufi" ne demek olduğu araştırılırken, kufi kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Duman-Kufi şarkı sözleri dinleyiciler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Kufi ne demek? Detaylar haberimizdedir…

KUFİ NE DEMEK?

Kufi, İslam sanatında önemli bir yere sahip olan, kare ve geometrik bir tarzda yazılan Arapça yazı stilidir. Genellikle süslemelerde, mimaride ve el yazması Kuran nüshalarında kullanılır. Bu yazı stili, adını ortaya çıktığı Irak'taki Kufe şehrinden alır ve karakteristik olarak düz, açılı ve köşeli harflerle tanınır.

DUMAN-KUFİ ŞARKI SÖZLERİ

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Ben bu gezegene inemedim abi

Gökyüzü masmavi

Yıldızlar daha iyi

Bu yıldızlar daha iyi

Üsküdar'ı yine geçemedik abi

Bu atlar çok hain

Eşekler daha iyi

Bu eşekler daha iyi.

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Biz bu kafalara gelemedik abi

Bu gösteri kallavi

Aktörleri daha iyi

Bu aktroller daha iyi

Kargaları yine kovamadık abi

Korkuluk çok enayi

Kuşlar şeytani

Bu kuşlar şeytani

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya

Ben bu gezegene inemedim abi

Gökyüzü masmavi

Yıldızlar daha iyi

Bu yıldızlar daha iyi

Padişahı yine deviremedik abi

Bu kuzular çok cahil

Kurtlar şeytani

Bu kurtlar şeytani

Elleri havada

Kufi kafada

Şeker ezer aynada

Aynı ayran gibi temiz, kafası leziz

Yürüyorlar saraya, saraya