Küçükçekmece'de meydana gelen elektrik kesintisi, bölge sakinlerinin araştırdığı bir durum. "Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim?" Sorusu gündeme geliyor. Vatandaşlar, İstanbul Küçükçekmece'de ne zaman elektriklerin normale döneceğini öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Peki, Küçükçekmece elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek, elektrik kesintisi listesi nedir? İşte detaylar…

KÜÇÜKÇEKMECE elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek? Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim?

Özellikle "Küçükçekmece elektrik kesintisi (20 ARALIK) ne zaman gelecek, ne zaman bitecek, elektrik kesintisi listesi nedir? " şeklindeki sorular, yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Elektrik kesintisinin ne zaman geleceğini nasıl öğrenebilirim? Detaylar haberimizdedir…

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ (20 ARALIK) NE ZAMAN GELECEK?

Elektrik kesintisinin 20 Aralık günü başlamasının ardından, bölge sakinleri İstanbul Küçükçekmece'deki elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini öğrenmek için çeşitli kaynaklardan bilgi almak istiyor. BEDAŞ ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., AHUDUDU ÇIKMAZI, BADEM, GOLDEN, HARDAL, KIZILCIK, MİSKET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 20/12/2023 09:00:00 - 20/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır."

ELEKTRİK KESİNTİSİNİN NE ZAMAN GELECEĞİNİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Bu süreçte vatandaşların yaşadığı belirsizlik, arama motorları üzerinden yapılan sorgulamaların artmasına neden oluyor. Elektriklerin ne zaman geleceği konusundaki bilgiler, bölge halkının günlük yaşamını etkileyen önemli bir husus olarak öne çıkıyor. İstanbul'da elektrik dağıtan şirket BEDAŞ her gün planlanan kesintileri internet sitelerinde yer alan "Planlı Yatırım ve Bakım Çalışmaları" menüsü altından abonelerine sunuyor.