Bugün Star TV'de Küçük Esnaf filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce film hakkında, Küçük Esnaf konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Küçük Esnaf filmi hangi yıl yapımı? araştırmalar yapılıyor. Peki, Küçük Esnaf filminin konusu nedir? Küçük Esnaf filmi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

Küçük Esnaf, 2016 yapımı Türk komedi filmi. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin başrol ve senaristleri İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'tır. Peki, Küçük Esnaf konusu ne, oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi, hangi il ve ilçede çekildi? Küçük Esnaf filmi hangi yıl yapımı?

KÜÇÜK ESNAF KONUSU NEDİR?

Belâ, macera ve aşk üçgeninde kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanan filmde İbrahim Büyükak kendi halinde bir çilingiri, Zeynep Koçak bir avukatı canlandırıyor. Gupse Özay'ın 'mahallenin havalı kızı' olarak kamera karşısına geçtiği projede Cengi Bozkurt ise bir mafya babası olarak beyazperdede boy gösterecek.

KÜÇÜK ESNAF OYUNCULARI KİMLERDİR?

İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır

Zeynep Koçak – Avukat Ezel

Cengiz Bozkurt – Fahrettin

Cezmi Baskın – Hüseyin

Gupse Özay – Burcu

Ünal Yeter – Salih

Olgun Toker – Oktay

Beyti Engin – Dalyan

Erdal Tosun – Haydar

Kaan Yılmaz – Caner

Ahmet Arslan – Kamil

KÜÇÜK ESNAF FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Küçük Esnaf filminin çekimleri İstanbul'da Kadırga, Samatya ve Ağva'da gerçekleştirilmiştir.

KÜÇÜK ESNAF HANGİ YIL YAPIMI?

Küçük Esnaf, 2016 yapımı Türk komedi filmi. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı filmin başrol ve senaristleri İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'tır. Ufuk Bayram, İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın yazdığı hikâyeden esinlenerek senaryo hâline getirilmiştir.