Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler?
8 Nisan 2016 tarihinde gösterime giren, komedi türündeki film Küçük Esnaf oyuncuları kimler? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi?
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ KONUSU NEDİR?
Belâ, macera ve aşk üçgeninde kahkaha fırtınası estirmeye hazırlanan filmde İbrahim Büyükak kendi halinde bir çilingiri, Zeynep Koçak bir avukatı canlandırıyor. Gupse Özay'ın 'mahallenin havalı kızı' olarak kamera karşısına geçtiği projede Cengi Bozkurt ise bir mafya babası olarak beyazperdede boy gösterecek.
KÜÇÜK ESNAF FİLMİ OYUNCULARI
İbrahim Büyükak – Berhudar Bakır
Zeynep Koçak – Avukat Ezel
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Gupse Özay – Burcu
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Hasan Aslan Giray – Taksici
Kadir Polatçı – Bekir
Ahmet Arslan – Kamil