Küçük Dahi İbn-i Sina dizisi oyuncu kadrosu merak ediliyor. İbni Sina dizisinde hangi oyuncular yer alacak? İşte Küçük Dahi İbn-i Sina oyuncuları hakkında bilgiler.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Küçük Dahi İbn-i Sina ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Farklı konusuyla dikkat çeken Küçük Dahi İbn-i Sina'nın oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından dizide yer alan oyuncular araştırılmaktadır. Peki, Küçük Dahi İbn-i Sina oyuncuları kimler? İbni Sina oyuncu kadrosu! Küçük Dahi İbn-i Sina konusu ne? Detaylar haberimizde...

KÜÇÜK DAHİ İBN-İ SİNA KONUSU NE?

İbn-i Sina, bilgiyi keşfetmenin peşinde koşan, kabına sığmayan, çağının ötesinde bir zekaya sahip meraklı bir çocuktur. Aristoteles'in Metafizik kitabını kavrayabilmek için defalarca okur, yaşıtları gibi oyun oynamak yerine araştırmalar yapar ve çoğunlukla en yakın arkadaşı keçi Sokrates ile dertleşir.

KÜÇÜK DAHİ İBN-İ OYUNCULARI!

Kaan Alp Dayı

Meriç Özkaya

Burak Tamdoğan