KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans 2024 sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS Ön Lisans sonuç tarihi!

Kpss Ön Lisans 2024 sonuçlarının açıklanma tarihi genellikle ÖSYM tarafından belirlenen sınav takvimine göre duyuruluyor. Adaylar, KPSS Ön Lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KPSS ön lisans 2024 sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS ön lisans sonuç tarihi!

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sınavı sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi 2024 listesi ile belli oldu. Buna göre sınav sonuçları 20 Eylül Cuma günü açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS ÖN LİSANS CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2024- Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024- KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.