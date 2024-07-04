KPSS LİSANS SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl, nereden alınır?
KPSS Lisans sınavına giriş belgesi sorgulama işlemi nasıl yapılır? Sınav giriş belgesi almak için hangi adımlar izlenmelidir? KPSS Lisans sınavına katılacak adayların merakla beklediği giriş belgesi sorgulama işlemleri haberimizde yer alıyor.
2024- Kpss Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 14 Temmuz'da düzenlenecek 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı. Peki, KPSS Lisans sınava giriş belgesi nereden alınır?
KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
KPSS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. Kimlik / YU No ve şifre ile erişim sağlanıyor.
KPSS LİSANS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
ÖSYM, 2024-KPSS Lisans sınavı için giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden edinebilirler.
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 saat 10:15'te uygulanacak.
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