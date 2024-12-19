KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU | KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır?

Kpss 2024/2 tercih kılavuzu, kamu personeli olmak isteyen adaylar için heyecanla beklenen bir gelişme. "Kpss 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorusu, merkezi atama sürecine dair detayları öğrenmek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan bu kılavuz, tercih işlemlerinin başlamasıyla adayların erişimine sunulacak. Peki, KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS 2024/2 tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından erişime açılmadı. Kılavuzun gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

KPSS/2 ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 KPSS merkezi atama tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bireysel olarak alınacak.

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