Köyden İndim Şehire filminde hangi yiyecek yüzünden altınların sayısı unutuldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada "Köyden İndim Şehire" filminde Himmet altınları sayarken Hayret, yediklerinin en iyisi olarak hangi yiyeceği söyleyince Himmet onu düzelterek altınların sayısını unutur? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

"KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE" FİLMİNDE HİMMET ALTINLARI SAYARKEN HAYRET, YEDİKLERİNİN EN İYİSİ OLARAK HANGİ YİYECEĞİ SÖYLEYİNCE HİMMET ONU DÜZELTEREK ALTINLARIN SAYISINI UNUTUR?

A: Pireli Kebap

B: Telaş Böreği

C: Acep pilavı

D: İpli köfte

Cevap: A Pireli Kebap